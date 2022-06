Bari, ciclista investito su pista ciclabile light. Incidente tra bicicletta e un’autovettura in corso Vittorio Emanuele a Bari, e la pista ciclabile light presente sulla carreggiata torna ad essere messa in discussione da alcuni cittadini.

L’incidente di questa mattina non ha avuto per fortuna grosse conseguenze. L’uomo alla guida della bicicletta, un 81enne di Bari Vecchia, ha riportato solo alcune contusioni. Lo scontro ad un incrocio, in corrispondenza di un attraversamento ciclabile. Sul posto la polizia locale, che ha gestito il traffico e dovrà ora comprendere la dinamica dello scontro. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 giunta in breve tempo sul posto.