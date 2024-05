Mille locazioni turistiche in più in 16 mesi. Si tratta di appartamenti che possono essere affittati fino a 30 giorni e che non necessitano della Scia per l’avvio dell’attività ma resta l’obbligo di iscriversi al portale per l’imposta di soggiorno. È questa la fascia di strutture extralberghiere per le quali si è registrato un vero e proprio boom e che sta creando non pochi problemi al mercato degli affitti in generale, con case ormai non più disponibili se non per i turisti.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Torna Vieste en rose, kermesse dedicata al vino rosato. Il programma RIFLESSIONI Il G7 e la Puglia/ Il passato scaduto, il futuro atteso: una regione al bivio

Il dato spicca dal report annuale redatto dalla ripartizione polizia annonaria, diretta dal comandante Michele Cassano. Analizzando i dati da febbraio 2023 a maggio 2024 si nota l’aumento di circa mille unità per le locazioni turistiche che sono passate da 1500 a 2500 in un anno. Stabili invece le strutture ricettive (alberghi) e extraricettive (bed and breakfast) che si sono fermate a 500.

I numeri

Confrontando i dati tra le strutture registrate sul portale regionale e quelle per l’imposta di soggiorno, il gap iniziale di 699 unità è stato ridotto a 438 nel 2024. Di queste 438 strutture mancanti, 120 sono strutture extraricettive, le restanti 318 sono locazioni turistiche. Il Comune ha quindi deciso di avviare un’attività di contrasto all’abusivismo e alla mancata iscrizione sul portale Paytourist per la registrazione della tassa di soggiorno ed è stata creata una task force del settore annona della polizia locale: le 9 pattuglie impegnate hanno iniziato la verifica di 100 posizioni che risultano non in regola.

Attualmente sono state accertate dieci mancate iscrizioni nel portale: l’ultimo episodio, di qualche giorno fa, ha riguardato una struttura (bed and breakfast), regolarmente pubblicizzata su un noto sito che funge da agenzia d’affari, completamente abusiva. Alla sua scoperta si è giunti dopo un controllo effettuato ad un ncc, anch’esso abusivo, che stava accompagnando una turista tedesca dall’aeroporto alla struttura, regolarmente prenotata, situata a Carbonara. «L’obbligo del versamento dell’imposta di soggiorno è stabilito dalla legge – spiega il dirigente Michele Cassano - è il caso di sottolineare che l’omesso versamento, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, oltre ad integrare illecito amministrativo, si può configurare come reato di peculato da parte del titolare della struttura, che riveste comunque la qualità di incaricato di pubblico servizio».

La tassa di soggiorno è stata introdotta il primo ottobre del 2023 e da allora è stato versato nelle casse del Comune oltre un milione di euro. Prevede una diversa tariffa in base alle “stelle”. Per le strutture alberghiere si parte da un euro e 50 per gli alberghi ad 1 e 2 stelle, 2 euro per i tre stelle, 3 euro per i 4 stelle e 4 euro per i cinque stelle e i 5 stelle lusso. Per l’extralberghiero, quindi per gli affittacamere, gli alloggi agrituristici, i bed and breakfast, le locazioni brevi, le case vacanza, i campeggi a 3 stelle, gli ostelli, i villaggi turistici a 3 stelle si paga 2 euro. Si paga un euro e 50 per i campeggi a una e due stelle, 3 euro per i 4 stelle. Stessa divisione per i villaggi turistici, sempre in base alle stelle. Si paga fino a 4 pernottamenti consecutivi nell’anno solare. Sono previste esenzioni e riduzioni.

L’obiettivo della task force è di effettuare in un anno almeno 300 controlli, facendo quindi iscrivere alla piattaforma per la registrazione dell’imposta di soggiorno (uscendo da una situazione di “abusivismo" ) un altro 10 per cento di strutture ricettive. Nella prima fase del progetto sono state consultate e messe a confronto le banche date consultabili da parte della Polizia locale; sono partiti anche i sopralluoghi mirati ad accertare le ragioni della mancata iscrizione nel portale PayTourist. Contemporaneamente sono state monitorate piattaforme di promozione dell'ospitalità extra ricettiva al fine di scovare attività completamente abusive. I controlli hanno portato anche alla chiusura di 6 strutture extralberghiere nel 2023 e di due nel 2024.