«Dopo due anni di difficoltà e di restrizioni Bari torna finalmente in piazza per l’ultimo dell’anno». C’è soddisfazione e anche un pizzico di speranza nelle parole con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, parla del concerto in piazza Libertà per accogliere l’arrivo del 2023.

D’altronde, lo scorso anno all’ultimo minuto la pandemia costrinse l’organizzazione a cambiare i piani, trasportando l’evento all’interno del teatro Petruzzelli. Quest’anno, anche se la pandemia non è stata definitivamente sconfitta e il Covid sembra tornare a fare paura, si cerca di essere ottimisti e il concerto in piazza è uno di quegli eventi a cui la città, i baresi e anche i turisti non vogliono rinunciare.

L'intervento del sindaco

«Sarà uno spettacolo di grandissimo livello – prosegue il primo cittadino - che siamo sicuri richiamerà tantissimi giovani e famiglie. Mi auguro siano tanti i baresi che sceglieranno la nostra piazza per festeggiare e che la serata possa essere una grande festa per tutti». E lo stesso ottimismo si respira nelle dichiarazioni dell’assessore alle Culture e al Turismo, Ines Pierucci: «Bari si conferma città turistica e anche il Capodanno, che dopo due anni torna in piazza con una scelta artistica di livello nazionale dedicata alle nuove generazioni, rappresenta un’occasione di viaggio. Il Capodanno barese è dedicato anche a tutti i cittadini baresi che restando in città potranno partecipare allo spettacolo più atteso della fine dell’anno».

L’evento di Capodanno è stato realizzato dal Comune insieme a Radio Norba, e in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, grazie a fondi PO, FESR e FSE 2014-2020 e gode del sostegno di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Casillo Group e Acquedotto Pugliese. «Anche quest’anno Radio Norba firma la proposta artistica del Capodanno a Bari e siamo sicuri che questo sarà apprezzata dal grande pubblico, sia da coloro che vivranno l’evento in piazza e sia da coloro che lo faranno da casa - dichiara il patron di Radio Norba Marco Montrone -. La nostra mission aziendale ha come obiettivo la valorizzazione e la crescita di un territorio nel quale e per il quale Radio Norba opera da più di 40 anni. Con Matera e Genova, da dove Radio Norba produrrà anche quest’anno lo show di Canale 5, il capoluogo pugliese si affermerà ancora una volta come palcoscenico di uno dei concerti più belli e importanti del Paese nell’ultima notte del 2022».

E Luca Scandale di Pugliapromozione aggiunge: «Questo evento è un’azione di accoglienza rivolta a chi, dall’Italia e dall’estero, sceglie di venire a fare le vacanze in Puglia, non più solo in estate. Questa crescente attrattività, che sta facendo diventare Bari una destinazione turistica, porta benefici a tutti coloro che ci abitano». «Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia finalmente quest’anno la festa torna a prendersi il suo spazio in città – sottolinea il presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia - affezionati al nostro ruolo di servizio pubblico, porteremo in piazza Libertà 10mila litri di acqua sicura, controllata, a chilometro zero. Sarà il nostro modo per “bagnare” il Capodanno dei pugliesi e augurare ai quattro milioni e passa di nostri concittadini serviti un felice 2023». «Bari è una città allenata e pronta ad affrontare palcoscenici internazionali - dichiara Pasquale Casillo del Casillo Group -. I colori musicali di questa serata vogliono dare il benvenuto a un 2023 che si annuncia difficile, ma al tempo stesso in grado di offrire nuove opportunità. Portare la baresità in giro per l’Italia e nel mondo, oltre che motivo di orgoglio, è per noi un grande vantaggio». «Anche la Banca Popolare di Puglia e Basilicata è protagonista del Capodanno organizzato nel cuore della città di Bari - conclude Leonardo Patroni Griffi, presidente BPPB -. Dopo anni di stop legati alla pandemia, finalmente le nostre piazze tornano a riempirsi di musica e intrattenimento con proposte artistiche elevate. È un onore per noi festeggiare insieme la notte di San Silvestro, un’occasione speciale per attendere l’arrivo del 2023». Non resta che aspettare insieme in piazza il nuovo anno.

Tre collegamenti in diretta con Mediaset

Il concerto di Capodanno in piazza Libertà a Bari sarà sicuramente un evento da ricordare. Dopo due anni difficili si torna a festeggiare tutti insieme in modo tradizionale, con il classico concerto a cui tutti i baresi potranno assistere gratuitamente. Da giorni ormai è in moto la macchina organizzativa, e il palco sta prendendo forma ed è ormai quasi completato. Tutto sarà pronto per le 22 di domani sera, 31 dicembre, quando lo spettacolo inizierà. Chiunque abbia voglia di partecipare, che sia barese o un turista, potrà accedere all’area dedicata al concerto già a partire dalle 19.30. Il concerto è libero e gratuito. L’accesso sarà possibile solo attraverso due varchi, che saranno presidiati dalle forze dell’ordine e posizionati su corso Vittorio Emanuele ai lati opposti del palco. L’evento, lo ricordiamo, è organizzato dal Comune di Bari, in collaborazione con Radio Norba, e con il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione. A salire sul palco Rkomi, La rappresentante di Lista e i Boomdabsh. Ad aprire la serata sarà il duo La Rappresentante di Lista, esponenti della scena indie pop italiana e saliti alla ribalta nazionale con la partecipazione agli ultimi due Festival di Sanremo. Subito dopo si esibirà Rkomi, artista reduce da un anno di straordinari successi discografici, con ben sette dischi di platino, e protagonista dell’ultima edizione di X Factor come giudice. Insieme a lui si arriverà fino al countdown per l’arrivo del nuovo anno. Subito dopo sarà la volta dei Boomdabash, che faranno ballare tutta la piazza al ritmo dei loro famosi tormentoni. A concludere la serata ci saranno i dj di Radio Norba e di Radio 105. La serata vedrà la partecipazione di Alan Palmieri e Claudia Cesaroni, che condurranno l’evento insieme alla conduttrice di Radio 105, Rebecca Staffelli. Nonostante quest’anno Mediaset abbia scelto la piazza di Genova per il suo “Capodanno in Musica”, la città di Bari salirà comunque alla ribalta nazionale con tre collegamenti con l’evento televisivo trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto anche quest’anno da Federica Panicucci. Nel corso dei tre collegamenti Bari mostrerà la piazza gremita insieme ad alcuni dei suoi scorci più suggestivi. Il concerto barese sarà trasmesso integralmente in diretta su Telenorba, Teledue e Radio Norba Tv. La serata di domani porta con sé quell’ottimismo necessario dopo due anni in cui il Covid ha impedito di festeggiare davvero. Nel 2020, lo ricordiamo, non ci fu nessun evento di Capodanno, e una apposita ordinanza aveva vietato a chiunque di stazionare nelle vie del centro, e di consumare cibi e bevande da asporto negli stessi luoghi. Invece, lo scorso anno, quando si sperava di poter tornare a festeggiare in grande stile, all’ultimo tutto venne spostato al chiuso del teatro Petruzzelli. Ora si torna finalmente in piazza e si spera che il concerto di domani sera sia il primo di una lunga serie ininterrotta.

