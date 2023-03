Mobilità, infrastrutture, parchi: da Pnrr 1,2 miliardi di euro per i cantieri

Mobilità, infrastrutture, parchi e verde urbano saranno gli ambiti d'intervento dei progetti per i 41 comuni della Città Metropolitana di Bari finanziati con il Pnrr per un valore di 1,2 miliardi di euro. Somme che dovranno essere spese entro il 2026, e che si aggiungono ad altre risorse per le quali sono stati già avviati una serie di cantieri.

In particolare, si legge in una nota del Comune di Bari, «il 96 per cento dei 48 interventi del "Bando Periferie" sono conclusi o in fase di completamento, e sono stati avviati tutti i 102 cantieri del Fsc- Patto per Bari», per un valore di 233 milioni di euro (raddoppiati a 412 milioni con cofinanziamenti pubblici e privati). Con i 40 milioni di euro del 'Bando Periferiè (arrivati a 102 milioni di cofinanziamenti pubblici e privati) sono stati trasformati gli spazi pubblici in 36 Comuni.

Lo stato di avanzamento dei lavori

Questa mattina il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, alla presenza dei sindaci dei 41 Comuni del territorio, ha illustrato lo stato di avanzamento di tutti gli interventi che la Città metropolitana di Bari ha potuto avviare e realizzare grazie agli ingenti finanziamenti intercettati in questi ultimi anni. «L'incontro di oggi - ha dichiarato Decaro - è servito a condividere una nuova fase del lavoro che stiamo portando avanti grazie agli ingenti fondi che siamo riusciti ad intercettare in questi anni». «Stiamo continuando a lavorare su una nuova programmazione, quella a valere sui fondi Pnrr - ha concluso - che vede ancora una volta i Comuni progettare insieme e condividere un piano di interventi che ci impegnerà nella spesa di oltre un miliardo di nuovi fondi, distribuiti su tutto il territorio metropolitano».