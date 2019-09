Al Bari calcio il “discepolo” di Sarri: in panchina arriva Vivarini

Il discepolo di Maurizio Sarri, Vincenzo Vivarini, è il nuovo allenatore del Bari calcio. Il suo arrivo sulla panchina della squadra biancorossa dovrebbe diventare ufficiale, oggi, dopo che avrà chiuso il rapporto con l’Ascoli, la squadra che ha allenato lo scorso anno e alla quale era legato contrattualmente per questa stagione.



Originario della provincia di Chieti, Vivarini è stato numero due di Sarri al Pescara. Ancora prima, la sua è stata una carriera lunga da attaccante con il Cosenza ed ha allenato poi l'Empoli e l'Ascol, dove ha chiuso al 13esimo posto grazie a un gran finale dopo che la squadra aveva toccato il punto più basso perdendo per 7- 0 a Lecce. Il club marchigiano lo aveva confermato anche per questo campionato, ma il 5 giugno è stato esonerato per fare spazio a Paolo Zanetti.



Con lui al timone, il Bari proverà a risalire la china e ritrovare smalto ed energia.