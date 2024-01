Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nella zona tra il liceo Fermi e la clinica Mater Dei a Bari. Stando a quanto si apprende a notare il corpo dell’uomo nelle aiuole della Mater Dei sarebbero stati alcuni studenti della scuola usciti all'esterno per fare ginnastica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che ha constatato il decesso. Indagini in corso per risalire alle cause della morte.