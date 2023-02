Buoni mobilità per chi usa i servizi di bike, car e scooter sharing e nuovi parcheggi attrezzati per i mezzi a noleggio. Il Comune “riorganizza” la città in funzione dei servizi attivati, con l’obiettivo di sottrarre giornalmente all’uso dell’auto circa 5mila utenti.

Il nuovo piano per la mobilità sostenibile

È quanto prevede il nuovo piano rimodulato sul “Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile”, un progetto nato nel 2018 e che nel corso degli anni ha subito modifiche (come quella più recente) proprio in virtù delle scelte dell’amministrazione in termini di mobilità. La rimodulazione prevede un ulteriore stanziamento di 481mila euro da utilizzare per la realizzazione di aree di sosta per monopattini, scooter e car sharing e di voucher mobilità.

«L’elevato numero di monopattini circolante – si legge nella determina dirigenziale - nell’area urbana suggerisce l’opportunità, accanto alla prosecuzione della modalità free floating, di individuare delle possibili aree di sosta che favoriscano lo scambio multimodale».

Le modifiche al piano prevedono la realizzazione di aree di sosta/scambio intermodale “smart”; di nuovi sistemi di videosorveglianza per il park & ride Pane e Pomodoro, per l’area di parcheggio di Economia, per l’area di parcheggio del Politecnico di Bari; di incentivi all’uso della mobilità in sharing. Tutto da completare entro novembre 2024

Aree sosta e ricarica

Per quanto riguarda le aree di sosta e ricarica riservate allo sharing mobility, ne sono previste otto, tutte localizzate in parcheggi già esistenti della città di Bari. Per ognuna delle otto aree l’intervento prevede la realizzazione di 14 postazioni per la sosta di scooter elettrici; di aree attrezzate smart per favorire lo sharing intermodale; 15 rastrelliere per le biciclette tradizionali. Gli spazi individuati saranno equipaggiati con sistemi di videosorveglianza, sistemi di illuminazione a basso consumo energetico e segnaletica orizzontale e verticale al fine di localizzare in maniera agevole e veloce tali zone all’interno delle otto aree scelte. In aggiunta, le aree smart di sosta saranno dotate di sistemi in grado di fornire informazioni di infomobilità riguardanti i servizi di sharing offerti. Gli interventi saranno realizzati nelle aree del park and ride di corso Vittorio Veneto, a Largo Due Giugno, a Pane e pomodoro, in piazza Moro, al Policlinico, ad Economia, alla caserma Rossani e al Politecnico.

A chi spettano i bonus



In merito invece ai buoni mobilità, questi saranno previsti come incentivi per l’utilizzo dei servizi di sharing in alternativa all’automobile privata, negli spostamenti urbani con distanze medio-lunghe. La premialità sarà concessa agli utenti che si iscriveranno al servizio di sharing mediante un buono economico da utilizzare per i minuti di percorrenza con tale mezzo. Tale servizio sarà integrato con i bus Amtab, per agevolare soprattutto gli spostamenti urbani, casa-scuola e casa-lavoro.

I beneficiari dell’intervento saranno cittadini residenti all’interno della città di Bari e coloro che vi giungono regolarmente per motivi di studio o lavoro. Il Comune di Bari attiverà una procedura a sportello – fino ad esaurimento fondi - aperta a tutti coloro che saranno in possesso dei requisiti richiesti: maggiore età, residenza nel comune di Bari, studenti o lavoratori pendolari, possesso delle patenti di guida necessarie (ove previsto). L’erogazione dei “Buoni Mobilità” avverrà mediante l’accredito dell’importo previsto sul “wallet” dei beneficiari. L’accredito potrà essere utilizzato per l’utilizzo dei servizi di sharing da parte del singolo utente.

