Centra una buca sul lungomare e cade dalla moto: grave 23enne

Mentre l’intera Puglia è impegnata in una imponente operazione di restyling in vista del G7 che si terrà la settimana prossima, a Bari si rischia di morire a causa delle buche sulle strade. Questa mattina, infatti, intorno alle 9,30, un giovane centauro ha rischiato la vita sul lungomare.

L'incidente



Il motociclista, Steven Salmena, di 23 anni, mentre si trovava in sella alla sua moto, nel percorrere il tratto di lungomare nei pressi della spiaggia comunale di Pane e pomodoro, non si è accorto della presenza sul selciato di una enorme buca e con la ruota anteriore della sua motocicletta ci è finito dentro.

A causa della buca il giovane ha perso il controllo dello scooter ed è finito rovinosamente per terra strisciando per diversi metri sull’asfalto. Ad assistere all’incidente diversi turisti e alcuni passanti che hanno, immediatamente, chiamato i soccorsi allertando la sala operativa del 112 il numero unico di emergenza regionale. Pochi minuti dopo sul posto è arrivata un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria del 118 con a bordo una equipe medica, seguita da due pattuglie della polizia locale. Al loro arrivo i sanitari si sono resi conto subito della gravità delle condizioni del giovane 23enne e, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico del capoluogo pugliese. Una volta arrivato in ospedale al giovane è stato diagnosticato un importante trauma cranico e le fratture di femore, tibia e perone. Dal pronto soccorso, il motociclista è stato trasferito al reparto di chirurgia ortopedica del nosocomio barese dove è stato immediatamente sottoposto ad un delicato e multiplo intervento chirurgico per la riduzione delle fratture.

Prognosi riservata



La prognosi dello sfortunato motociclista, che ha la sola responsabilità di aver percorso una strada urbana piena di buche, è ancora riservata anche se non corre imminente pericolo di vita. Per lui si prospetta un lungo periodo di convalescenza, durante il quale potrebbe avere la necessità di dover finire ancora sotto i ferri per poter riprendere la normale funzionalità dei suoi arti fratturati. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, dopo aver provveduto a regolamentare la viabilità durante le operazioni di soccorso ed aver effettuato i rilievi del caso per stabilire la causa dell’incidente, hanno segnalato alla competente ripartizione comunale l’accaduto evidenziando la presenza di quella buca sull’asfalto di quel centralissimo e frequentatissimo tratto di lungomare. Del resto non è solo quel tratto di strada barese ad essere interessato dalla presenza di buche sull’asfalto che in molti casi diventano davvero pericolose per la circolazione di automezzi e motocicli.

