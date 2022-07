Droga, blitz all'alba: perquisizioni e arresti tra Puglia, Basilicata e Sicilia. In 12 in manette e sequestri per 200mila euro

Traffico di droga, blitz della gurdia di finanza. Dalle prime luci dell'alba le fiamme gialle di Bari stanno eseguendo in Puglia, Basilicata e Sicilia un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, 3 in carcere e 9 agli arresti domiciliari, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Bari su una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

APPROFONDIMENTI SALENTO Gallipoli, blitz antidroga e perquisizioni: due arresti. E in Baia... SALENTO Gallipoli, blitz antidroga e perquisizioni: due in arresto. Controlli... L'EDITORIALE Dopo l'ultimo blitz/ Le inchieste e il silenzio... SALENTO Traffico e spaccio di droga nel sud Salento: chiesti oltre 120 anni...

Perquisizioni e sequestro di beni per 200mila euro

Contestualmente agli arresti, i militari stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200mila euro. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Procura a Bari.