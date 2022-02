A Bari black out elettrico e città in tilt per qualche minuto: paura e ironia sul web

In attesa che gli effetti dei conflitti di questi giorni comincino a farsi vedere sui prezzi dei beni di consumo, la paura è entrata nelle case di tutti. Anche a Bari. Sono bastati dieci minuti senza energia elettrica in città e provincia per scatenare paura ed in alcuni casi fortunatamente ironia.

Il black out

Non erano ancora le 13 quando i dispositivi attaccanti alle prese di corrente hanno smesso di funzionare, non solo pc e televisioni anche allarmi e sistemi di sicurezza si sono interrotti per una decina di minuti. Il disagio ha coinvolto tutta la città, da Libertà a Poggiofranco nessuno ha potuto contare sull’energia elettrica.

Coinvolto anche l’hinterland della città, segnalazioni alla stessa ora per lo stesso disagio anche a Bitonto ed in altri comuni della zona. I social non hanno perso l’occasione per restituire un po’ di ironia, mai come questa volta mischiata a latente paura.