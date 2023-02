Vagoni di Trenitalia imbrattati: deunciati tre writers dai 25 ai 37 anni

Nei giorni scorsi, agenti della Polizia Ferroviaria di Barletta hanno denunciato tre 'writers', intenti ad imbrattare le vetture di Trenitalia in sosta nella stazione. I tre, della provincia di Bari e di età compresa tra i 25 e i 37 anni, sono stati sorpresi ad usare delle vernici speciali, indelebili, con le quali hanno disegnato un grosso graffito su 2 convogli appartenenti alla società Trenitalia.

Intensificati i controlli

Nell'ultimo mese, si sono verificati diversi episodi di graffiti che non hanno risparmiato neppure i nuovissimi treni regionali Pop125. Per questo i controlli sono stati intensificati.

Denunciati in tre

Gli stessi tre presunti autori, nonostante il tentativo di fuggire, sono stati bloccati e deferiti in concorso all'autorità giudiziaria per i reati di imbrattamento di mezzi di trasporto e resistenza a pubblico ufficiale. Bombolette spray e altro materiale utilizzato sono stati sequestrati. L'attività investigativa, svolta con il supporto di personale del Gruppo Fs Italiane - Fs Security di Bari, si inserisce tra le iniziative della Polizia Ferroviaria per contrastare i reati in ambito ferroviario.