Non c’è pace per i ragazzi baresi, costretti a vivere con il timore di essere aggrediti anche in pieno centro cittadino, in una normale serata di sabato. È quanto accaduto ad una ragazzina di 12 anni sabato sera, rimasta vittima della violenza del branco. Infatti, erano in quindici contro una, un gruppo composto sia da ragazzi che da ragazze che l’ha attaccata per futili motivi mentre era in centro con due sue amiche, coetanee, incapaci di reagire ed aiutarla in quanto anch’esse paralizzate dalla paura. Ma che hanno girato un video mentre aggredivano la dodicenne, finito poi su Instagram condiviso dalla ragazza a “capo” del branco sul suo account privato.

Cosa è successo



Ma andiamo con ordine cercando di ricostruire la vicenda dall’inizio. In un normale sabato sera di inizio estate, intorno alle 19.30, la ragazzina stava passeggiando in centro con le sue amiche, la zona è quella dove si concentra la “movida”, dove ragazzi, ragazze, adulti, bambini, famiglie, si ritrovano per una passeggiata, un aperitivo o una pizza. Tra la zona della città vecchia, piazza Mercantile e piazza Ferrarese, e corso Vittorio Emanuele. La giovane sta trascorrendo serenamente la serata con le sue amiche, quando viene avvicinata in piazza Ferrarese da un gruppo di coetanee, capeggiati da una sua compagna di scuola, ovvero una giovane che frequenta il suo stesso istituto. Il motivo dello scontro è futile, questioni tra ragazzine, ma nonostante questo il gruppo inizia ad essere violento, e dalle offese verbali passa alle mani. Una ragazza del gruppo, non la “rivale”, inizia a tirare i capelli alla quindicenne, e poi anche gli altri proseguono con offese e violenza. In tutto questo, nonostante la città in quella zona sia molto affollata, nessuno si ferma a soccorrere e dare una mano alla ragazza e alle sue amiche.

Attimi di terrore



Dopo alcuni attimi di terrore, si avvicina un gruppo di ragazzi un po’ più grandi che intimano ai bulli di smetterla. Forse spaventati dal rimprovero, i ragazzi e le ragazze del gruppo iniziano a dileguarsi ed allontanarsi dalla zona, non senza aver prima dato una forte spinta alla ragazza, che finisce a terra, facendosi male alle ginocchia e danneggiandosi gli occhiali. A raccontare quanto accaduto, ancora scossa dall’avvenimento, è la stessa giovane che si rivolge alla sua famiglia e ai suoi genitori non appena rientrata a casa.

«Mia figlia era insieme a due compagne di classe – racconta la mamma della quindicenne – stavano tranquillamente passeggiando quando lei è stata avvicinata da questo gruppo, capeggiata da questa compagna di scuola con cui ci sono contrasti tra ragazzine per questione di ragazzi e cose simili. Non è stata questa ragazza ad agire direttamente, ma ha mandato avanti un’altra giovane del gruppo». Nel raccontare l’accaduto, c’è ancora tra le righe lo spavento per quanto accaduto, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori di quelle che ci sono state. «Non solo le hanno tirato i capelli facendole male alla testa – prosegue il racconto della mamma –, ma l’hanno anche spinta, ha ematomi alle ginocchia. Le hanno detto offese di ogni tipo in dialetto barese, molto pesanti. Hanno anche girato un video mentre aggredivano mia figlia ridendo e sbeffeggiandola». Resta l’amaro in bocca per quanto accaduto, non essendo di certo il primo episodio di questo tipo, e il timore è che non sarà nemmeno l’ultimo.

«Quando certi episodi ti toccano da vicino è molto peggio – prosegue la mamma – sappiamo che non è il primo caso». Come sottolineato qualche tempo fa sulle pagine del Quotidiano dal procuratore dei minorenni Ferruccio de Salvatore, d’altronde, c’è sempre di più un incremento della violenza negli episodi che riguardano i ragazzi a Bari e non solo, che si ripercuote anche su episodi come questo accaduto sabato sera. Al momento la famiglia della ragazza non ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. «Non siamo ancora andati dalle forze dell’ordine – conclude la mamma della ragazzina -. Mio marito ha avuto il numero dei genitori di questa ragazza, e vorremmo comunque parlare con loro, ma abbiamo intenzione di sporgere denuncia».

