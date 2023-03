Con l'auto contro i piloncini di pietra: distrutti tre faretti che illuminano il teatro Petruzzelli

Forse una manovra azzardata, fatto sta che è finito con l'auto contro i piccoli dissuasori-faretti posizionati sul marciapiede davanti all'ingresso del Teatro Petruzzelli di Bari. Il risultato: ne ha distrutti tre.

L'"incidente" è avvenuto la notte scorsa sul lungomare del capoluogo pugliese su via Cognetti. I tre piloncini che fungono anche da illuminazione alla facciata dello storico teatro sono stati abbattutti mentre la zona, dopo l'arrivo della polizia locale, è stata messa in sicurezza. L'automobilista tuttavia è stata individuato e multato per danneggiamento e altre violazioni previste dal codice della strada.