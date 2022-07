Scooter, monopattini e anche le mini-auto: 455 nuovi mezzi a Bari

Entro l’autunno partiranno a Bari i due nuovi servizi in sharing con 80 auto e 375 scooter, per un totale di 455 veicoli. Ieri la giunta comunale ha ratificato le offerte arrivate dalle quattro ditte che hanno partecipato al bando indetto dall’amministrazione. Si tratta della Pikyrend Srl, che ha offerto 50 auto e 100 scooter, Reby Italia Srl che ha concorso per 100 scooter, Bit Mobility Srl (già presente nel servizio di sharing dei monopattini) che ha offerto 30 auto e 75 scooter e, infine, Smart Venture Srl (accettata in un secondo momento) che ha presentato 100 scooter, andando ad incrementare l’offerta di questa tipologia di mezzi.

APPROFONDIMENTI BARI Car sharing a Bari, l’offerta non decolla. Meglio gli scooter, ma non basta LE CRITICITÀ ​Pedane, divieti e auto: a Bari piste ciclabili negate. Il viaggio MONOPOLI Monopattini elettrici a noleggio ma senza autorizzazione: sequestro della polizia locale

Aumentano gli scooter

«Abbiamo ricevuto una offerta più bassa per le auto – spiega l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso – ed è per questo che abbiamo deciso, ratificando con una delibera di giunta, di prevedere un aumento degli scooter rispetto a quanto stabilito in precedenza, accogliendo quindi anche il quarto concorrente e avvicinandoci così ai 500 mezzi in sharing che avevamo preventivato».

Nel bando infatti il numero massimo di scooter accettato era stato fissato a 300. Con la delibera si sale a 375. Le auto potranno essere elettriche o ibride, o a metano o gpl, a benzina euro 6 o a gasolio. Mentre gli scooter dovranno essere esclusivamente elettrici. Al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi in sharing il Comune consentirà la sosta gratuita sulle strisce blu della zsr.

Il via tra settembre e ottobre

«Appena le società ci comunicheranno le loro date – spiega ancora Galasso – potremo partire anche in momenti diversi. Ma verosimilmente i nuovi servizi in sharing saranno avviati per settembre – ottobre». Nel frattempo il Comune va avanti anche con il nuovo bando per i monopattini elettrici, mentre resta ancora appeso ad un punto interrogativo il servizio di bike sharing. Per il quale il Comune sta dialogando con la Sovrintendenza per poter ottenere il via libera alla sistemazione di totem pubblicitari anche in zone di pregio come via Sparano, piazza Umberto o corso Vittorio Emanuele.

«Bari sta ben rispondendo alla novità dei mezzi di trasporto in modalità sharing – aggiunge ancora Galasso - Siamo la quarta città in Italia dopo Milano, Torino e Roma, ma non la quarta in termine di popolazione. Abbiamo raggiunto questo risultato considerando che avevamo solo il servizio di monopattini. Le altre città in classifica prima e dopo di noi hanno altri servizi in sharing».

Monopattini, bici e motorini

A favorire l’uso di monopattini, scooter e bici la caratteristica “pianeggiante” della città. “Bari – conclude Galasso – è facilmente percorribile da questi mezzi di mobilità sostenibile oltre ad essere avvantaggiata da una condizione climatica favorevole che permette di fuire per periodi più lunghi dell’anno di questi mezzi di trasporto”.Qualche mese quindi e partiranno i due nuovi servizi in sharing: mentre il car sharing Bari lo aveva già testato (non con un grande risultato considerando il numero basso di utilizzatori che poi spinse l’Aci a sospendere il servizio), è la prima volta che si parte con gli scooter elettrici in condivisione.