Attesta troppo lunga, sfonda il vetro con un pugno e tenta di aggredire il medico del Pronto Soccorso

Ha sfondato il vetro della porta dell’ambulatorio del medico e ha cercato di aggredire l’operatore sanitario ma la guardia giurata presente ha evitato il contatto. Un nuovo tentativo di aggressione ad un medico è avvenuto la notte scorsa al pediatrico Giovanni XXIII di Bari: secondo una prima ricostruzione, il tentativo di aggressione è avvenuto nei locali del pronto soccorso, dove l’uomo aveva portato suo figlio che accusava un malore.

La lunga attesa

Il papà del bambino si sarebbe infuriato per la lunga attesa e in uno scatto di rabbia avrebbe provato a aggredire il medico. A quel punto è intervenuta la guardia giurata ma l’uomo non avrebbe desistito e con un pugno ha sfondato la vetrata dell’ingresso dell’ambulatorio. L’uomo ha riportato ferite, mentre il medico, secondo quanto riferisce l’ospedale, non avrebbe subito violenze grazie alla guardia giurata.

L'emergenza

Il direttore generale Giovanni Migliore si sta recando al pronto soccorso per incontrare i medici e il personale: “La direzione condanna duramente la violenza e sporgerà denuncia”, fanno sapere dall’ospedale.