In porto a Bari arriva la Msc Sinfonia: inaugurata la stagione estiva

Bari ha dato oggi, per la prima volta, il benvenuto a MSC Sinfonia, storica ed elegante nave della moderna flotta di MSC Crociere. Con 275 metri di lunghezza e 65.000 tonnellate di stazza, MSC Sinfonia è in grado di ospitare oltre 1.500 passeggeri che, ogni settimana, visiteranno le numerose bellezze della città e i suoi meravigliosi dintorni con importanti ricadute a livello sia turistico che economico-commerciale.

APPROFONDIMENTI REGIONE Puglia, ritornano i turisti. Da Pasqua all'estate sarà... IL TURISMO Crociere, si parte: piano dei servizi per il primo approdo a Brindisi IL TURISMO Il giro del mondo in quattro mesi: torna la crociera da sogno, con... TURISMO Crociere: il 2022 a Brindisi sarà l'anno dei record tra... VIAGGI Puglia, estate con le crociere Msc: da Brindisi, Taranto e Bari le...

L’arrivo di MSC Sinfonia, che farà tappa a Bari tutti i venerdì fino a novembre, inaugura nel contempo la stagione estiva della Compagnia nello scalo pugliese, dove MSC opererà per l’intera stagione estiva con ben tre navi – MSC Musica, MSC Fantasia e MSC Sinfonia – effettuando 87 scali e movimentando complessivamente circa 210.000 turisti.

Gallipoli, nave da crociera in porto. Al via la stagione turistica

Per celebrare l’arrivo di MSC Sinfonia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. In rappresentanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto l’Assessore al Turismo e alla Cultura Gianfranco Lopane, mentre Carla Palone, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e Ines Pierucci, Assessore al turismo e alla cultura del Comune di Bari sono intervenute in rappresentanza del Sindaco Antonio Decaro. A fare gli onori di casa sono stati Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, e il Capitano di Vascello Antonio Catino, Capo Ufficio Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari.

Puglia, estate con le crociere Msc: da Brindisi, Taranto e Bari le partenze per il Mediterraneo. Ecco gli itinerari

«Entrare questa mattina in porto è stata una vera emozione, ancor più grande perché quest’anno faremo scalo a Bari con ben tre navi della nostra flotta, assegnando al capoluogo pugliese un ruolo di leadership assoluta nel Mar Adriatico - Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere - Sinfonia partirà ogni venerdì dal capoluogo pugliese per dirigersi alla scoperta dei luoghi più belli del Mediterraneo orientale come Venezia, la caratteristica Kotor in Montenegro, le due imperdibili isole della movida greca, Mykonos e Santorini, per poi fare rientro a Bari. Oltre a MSC Sinfonia, per l’intera stagione estiva faranno tappa fissa in città anche MSC Musica, il cui itinerario prevede tappe a Monfalcone, da cui si possono visitare Venezia e Trieste, a Katakolon, ideale per visitare il sito archeologico di Olimpia, alle isole di Creta e Santorini. E MSC Fantasia, che da Bari partirà alla volta di Corfù, Dubrovnik, Trieste, Ancona e Kotor».

Crociere: il 2022 a Brindisi sarà l'anno dei record tra Msc e Costa

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi ha dichiarato «il prossimo anno potremmo offrire il nuovo terminal crociere del porto di Bari, cresce il traffico e con esso il necessario sviluppo infrastrutturale. La pandemia ci ha bloccato ma non ci siamo fermati abbiamo lavorato facendo sinergia con la compagnia a Ginevra e con gli operatori del porto per preparare la strada della crescita e della ripartenza . ha dichiarato -. La Puglia, sommando tutti gli scali nei diversi porti della Regione è oggi di certo fra le prime 5 aree in Italia e tra le prime 20 in Europa come scalo crocieristico, questo non è un punto di arrivo ma è solo uno sprone a fare meglio. Sviluppo e occupazione devono andare a braccetto, l’Italia ha intrapreso la strada decisa dello sviluppo e anche noi dobbiamo abbracciare questa ripartenza».