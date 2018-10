Picchia la moglie davanti al figlio minorenne, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'ennesima volta, in evidente stato di ubriachezza, l'ha picchiata davanti al figlio minorenne: la donna, 40 anni, residente nel quartiere Libertà di Bari, nella notte ha chiesto telefonicamente aiuto telefonando al 113. I poliziotti sono giunti sul posto ed hanno arrestato l'uomo, un 43enne che, all'arrivo della polizia, ha anche cercato di disfarsi di un coltello da cucina. La compagna del43enne ha quindi trovato il coraggio di denunciare anche altri episodi di violenza accaduti in passato.