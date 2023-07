A Bari riapre il Casa Saicaf: ora c'è il giorno

Aprirà al pubblico il prossimo primo agosto Casa Saicaf, lo storico locale di corso Cavour che torna con una nuova collaborazione fra l'azienda del caffè e il pasticciere Salvatore Petriella. La data è stata svelata ieri, in occasione della serata inaugurale di degustazione. Proprio dove per tanti anni i cittadini hanno imparato ad apprezzare lo storico Gran Caffè Saicaf arriva un nuovo spazio diviso in due ambienti: al piano strada c'è Casa Caffè, al piano superiore nasce La Madia, dove pranzare e cenare.