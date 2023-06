"Anziani a chi?!", i pazienti delle Rsa si sfidano durante le miniolimpiadi. Il video

Quattro residenze per anziani del gruppo Korian, di Bari, hanno organizzato le miniolimpiadi "Anziani a chi?! Staffetta per noi diversamente giovani". L'evento si è tenuto al PalaLaforgia, nel quartiere San Paolo e ha coinvolti gli ospiti delle Rsa Villa Marica, San Gabriele, Nuova Fenice e Villa Giovanna, deambulanti e in carrozzina, autonomi e non, in sfida per una staffetta, completa di esercizi di coordinazione oculo manuale e di forza. A vincere la speciale competizione la Rssa "Nuova Fenice", di Noicattaro.

Le miniolimpiadi

L'obiettivo delle miniolimpiadi "Anziani a chi?!" è quello di dare un'immagine diversa dell'anziano e delle sue abilità, puntando a trasformare le limitazioni motorie in punta di forza e potenzialità. «Con questa iniziativa speriamo di trasmettere la bellezza del riuscire a mettersi in gioco in ogni fase della propria vita - ha commentato Michele Marinano, area manager Puglia Nord di Korian - nella convinzione che sia importante far percepire ai residenti delle strutture i lati positivi della terza età».