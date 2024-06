L’ex presidente dell’Amtab, l’avvocato Pierluigi Vulcano, è stato ascoltato per circa tre ore dall’amministratore giudiziario sulla gestione dell’azienda di trasporto e la relazione è finita nelle mani dei tre commissari nominati dal ministero dell’Interno.

Gli accertamenti

Continuano gli accertamenti legati alla gestione passata dell’azienda municipalizzata dei trasporti che gestisce la mobilità urbana a Bari. L’azienda è finita, lo scorso 26 febbraio, in amministrazione giudiziale in seguito agli elementi emersi dall’inchiesta “Codice interno”, che ha portato all’arresto di 137 persone con l’accusa di associazione a delinquere con l’aggravante del metodo mafioso. Da quella indagine sarebbe emerso che l’azienda pubblica barese, nel corso degli ultimi anni, sarebbe stata soggiogata dal volere del clan mafioso barese dei Parisi. Dalle intercettazioni e dalle carte emergerebbe che la malavita organizzata barese sarebbe stata in grado di imporre alla società pubblica assunzioni e che avrebbe controllato alcuni settori della stessa attività aziendale. Parenti, affiliati e persone contigue al clan di Japigia, secondo l’ipotesi accusatoria, erano in grado di essere assunte in cambio di impegni elettorali finalizzati al recupero di voti in favore di politici locali. Situazione questa che ha indotto la terza sezione del tribunale di Bari a mettere in amministrazione giudiziale l’azienda, poi confermata recentemente.

I fatti contestati, risalirebbero a qualche anno fa, quando a presiedere il consiglio di amministrazione c’era l’avvocato calabrese, Pierluigi Vulcano, che a fine 2022 ha lasciato l’azienda pubblica dei trasporti barese per andare a presiedere l’Asi, l’azienda che gestisce l’area industriale del capoluogo pugliese. Un cambio al vertice che era stato preceduto da un risultato di gestione in deficit dell’azienda di diverse centinaia di migliaia di euro. Nei primi giorni di marzo, per ben due volte è stata ascoltata, per diverse ore, l’attuale presidente Angela Donvito, proprio mentre a Bari il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, inviava una commissione ministeriale di accesso agli atti per verificare la sussistenza e l’eventuale grado di infiltrazione o condizionamento mafioso della pubblica amministrazione locale. Nelle ultime ore, invece è stato convocato dall’amministratore giudiziale, l’avvocato romano Luca D’amore, in viale Jacobini Vulcano, proprio perchè all’epoca dei fatti al vertice dell’azienda barese. Da lui l’amministratore del tribunale, che nel frattempo è entrato a far parte del consiglio di amministrazione in seguito a dimissioni dei componenti, ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell’azienda. Da Vulcano, per tre ore, l’avvocato D’Amore si sarebbe fatto spiegare dettagliatamente, stando a quello che sostengono fonti ben informate, le procedure di assunzione del personale e, nello specifico, di quello impiegato nel settore della gestione delle soste, oltre a come avvenivano le procedure di gara di approvvigionamento di beni e servizi. Informazioni, quelle raccolte dall’amministratore giudiziale, che finiranno nel dossier da fornire al tribunale di Bari per il prosieguo delle indagini. Ma la relazione di D’Amore finirà anche nei fascicoli della commissione di accesso nominata dal Viminale e, non si esclude, che possa essere acquisita anche a Palazzo San Macudo, dalla commissione nazionale Antimafia che sul caso Bari ha acceso i riflettori e che nelle scorse settimane ha portato alle audizioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, della presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, Giulia Romanazzi e del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi in audizione secretata.

