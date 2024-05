Internet e i social network hanno cambiato completamente il modo di affrontare le campagne elettorali. Basta dare un’occhiata in città per avere la controprova. Facebook prima e Instagram e TikTok ora, hanno sostituito quasi del tutto i classici manifesti e “santini”. Le plance sono poche in giro per Bari e la maggior parte è semivuota.

La situazione in città



Girando per le vie della città in questi giorni, nonostante con apposita determina datata 16 maggio 2024 il Comune abbia predisposto i consueti spazi per la propaganda elettorale su tutto il territorio cittadino, è possibile notare come quelle plance che un tempo non erano sufficienti e scatenavano una guerra per gli spazi oggi sono mezze vuote. In centro, le zone di affissione predisposte si trovano una in piazza Umberto e l’altra in piazza Massari: entrambe quasi snobbate dai candidati, nonostante siano quasi 2mila. Ma la stessa immagine di tabelloni non occupati e con affissi pochissimi manifesti è presente, tanto per fare altri due esempi, a Madonnella, nel Municipio II, dove si trovano di fronte all’Inail adiacenti alla cancellata di Pane e Pomodoro, e al Municipio III sul muro che costeggia le ex acciaierie Scianatico.



Da sottolineare, inoltre, che mentre un tempo, proprio per avere maggiore visibilità, si riempivano di manifesti anche aree non autorizzate, e in molti casi ci si imbatteva in manifesti su cui in seguito a controlli era stata appiccicata la scritta “manifesto non autorizzato”, oggi tutto questo è solo un lontano ricordo. Per non parlare della questione “santini” elettorali, che in prossimità delle elezioni amministrative tappezzavano i marciapiedi di tutti i quartieri. La maggiore attenzione all’ambiente, alla pulizia e al decoro della città, hanno portato ad abbandonare quella che era una consuetudine, e solo in rari casi è possibile trovarne qualcuno in strada. Spesso si intravedono solo in punti “strategici”, tipo davanti alle scuole o alle chiese, luoghi in cui i cittadini si trovano a stazionare e nei quali c’è forse la possibilità che nell’attesa si possa essere incuriositi, leggere i nomi e magari informarsi al riguardo.

Non è nemmeno più il tempo degli slogan elettorali di impatto e che a volte strappavano un sorriso, come successo diverse volte in città soprattutto in relazione ai candidati consiglieri comunali. Oggi quei pochi manifesti che si trovano affissi, che si contano sulle dita di una mano, la maggior parte appartengono ai partiti o agli stessi candidati sindaco. Tra tutti spiccano, infatti, quelli con le foto dei tre principali candidati, Fabio Romito, Michele Laforgia e Vito Leccese, tutti sobri e recanti oltre alla loro immagine il claim che hanno scelto per la propria campagna.

Tra le liste presenti tra i manifesti la lista Con Leccese, Decaro per Bari, il Pci, Udc-Prima l’Italia con Romito sindaco. Una certa confusione è possibile notarla comunque tra Europee, Comunali e Municipi.

Se è vero, infatti, che le plance sono suddivise a seconda del tipo di elezioni, è altrettanto vero che si trovano manifesti di Romito al fianco di quelli di Giorgia Meloni, Tajani e Decaro, sui tabelloni dedicati alle Europee, o manifesti di candidati al Municipio vicino a manifesti di candidati al consiglio comunale. E non si può certo affermare che quei pochi manifesti siano di impatto: i baresi ci passano vicino senza fermarsi, senza scrutarli, qualcuno gira la testa per dare un’occhiata, ma nessuno si sofferma a leggere davvero. È forse davvero finita la politica di una volta, ora bisogna sapersi muovere via social e farsi notare tra la gente.

I manifesti sembrano essere uno strumento desueto, incapace di arrivare a chi ha diritto di voto, come accadeva una volta, quando le bacheche erano solo fisiche e quelle virtuali ancora non esistevano; e quando con quelle fisiche si riusciva a raggiungere molta più gente di quanta si potesse solo con i santini. Oggi con un semplice click è possibile invece arrivare a persone che un tempo non sarebbe mai stato possibile raggiungere.

