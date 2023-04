Amministrative, Manila Gorio si candida a sindaco di Bari: «Non voglio essere una meteora»

L'annuncio arriva sui social: «Mi candido a sindaco di Bari». La dichiarazione arriva da Manila Gorio, conduttrice tv e volto di Antenna Sud e presidente dell'associazione Transgender Italia. Durante la festa dei suoi 41 anni ha dichiarato: «Penso che la mia candidatura a sindaco di Bari sia il riscatto di una persona che è riuscita ad avere il sostegno di tutta la società civile. Scendo in politica perché voglio impegnarmi per rappresentare chi ha bisogno o almeno ci provo. Non voglio fare la meteora», ha dichiarato Gorio, transgender barese.

Gorio si presenta con la lista civica "Bari Città Libera" in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Praticante giornalista e conduttrice di un talk politico su Antenna Sud, Gorio ricorda di essere «la prima transgender in Europa a candidarsi alla carica di sindaco» e spiega di essere «trasversale perché rappresento i diritti di tutti». Turismo, lavoro e giovani saranno i capisaldi del programma.

«Dobbiamo rilanciare la costa barese che sembra abbandonata - dice - puntare sulla movida, sui giovani e sulle loro idee che si concretizzano in startup e spingere il turista a fermarsi a Bari non a visitarla per qualche ora per poi andare via». La discesa in campo non era prevista. «Ho deciso di comunicarlo durante la mia festa di compleanno a cui hanno partecipato politici pugliesi di ogni livello istituzionale: dai Comuni al Parlamento».