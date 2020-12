Scontro fra auto lungo la statale: un ferito e traffico deviato

Scontro fra auto sulla strada statale 96 “Barese”, lungo la quale il traffico è temporaneamente rallentato all'altezza di Altamura. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, è rimasta ferita una persona.



Anas avvisa che il traffico in direzione Fermata Basentello è provvisoriamente indirizzato sulla corsia libera.

Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza, la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.



