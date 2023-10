Presidi delle forze dell’ordine e della polizia locale per scongiurare gli atti di vandalismo soprattutto contro gli autobus dell’Amtab. Dopo gli ultimi episodi con lancio di uova e pietre contro i vetri dei mezzi pubblici al San Paolo e a San Girolamo, le forze dell’ordine sono pronte a dare una risposta in termini di sicurezza in tutti i quartieri della città. Ma in particolare nelle zone dove, nel corso degli ultimi anni, si sono registrati i maggiori episodi di teppismo: piazza Moro, il San Paolo (linee 3, 13, 16, 53) e San Pio (linea 19 e 33), Loseto (11 e 11/), Carbonara (linea 4), il Cara a Palese (linee 1 e 19) e i bus in transito da corso Mazzini nel rione Libertà. Un elenco che la presidente dell’Amtab, Angela Donvito, aveva inserito in una lettera inviata al questore e al sindaco.

I controlli nelle zone calde



«Storicamente – spiega la presidente Donvito – le aree indicate sono quelle dove si sono verificati in passato episodi. Abbiamo voluto fornire un elenco alle forze dell’ordine chiedendo una predisposizione di controlli, ma non è detto che i vandali siano solo al San Paolo o a Carbonara. Questa è una cosa importante, perché gli autisti mi hanno rivelato di non sentirsi sicuri in tutta la città in questa notte di Halloween». Gli uffici Amtab si sono interfacciati sia con le forze dell’ordine sia con la polizia locale. «Ci hanno assicurato un’attenzione maggiore – continua Donvito – per noi è importante poter garantire un servizio e che questo servizio possa svolgersi in maniera civile e tranquilla. Ma purtroppo gli autisti sono sul “chi va là” e hanno paura. Più di quello che noi come Amtab abbiamo fatto non potevamo fare».

Alcuni dipendenti già da tempo hanno chiesto ferie. «Gli autisti sono persone bravissime – continua Donvito – che svolgono regolarmente il proprio lavoro e vorrebbero svolgerlo sempre in sicurezza. Questo fenomeno è di una inciviltà e scorrettezza fuori misura e io comprendo le preoccupazione dei dipendenti dell’Amtab. Chiediamo ai cittadini di permettere ai lavoratori di lavorare con serenità e in sicurezza. Tutto il resto è fuori da ogni contesto sociale e civile», conclude Donvito. Le forze dell’ordine sono preparate. Già dallo scorso weekend il questore Giovanni Signer ha predisposto con un’ordinanza una intensificazione dei controlli. «I servizi – spiegano dalla Questura – sono già iniziati dallo scorso fine settimana e riguardano più zone della città».

La polizia locale



Al loro fianco anche la polizia locale che ha messo a disposizione otto pattuglie in più per presidiare fermate e capolinea Amtab nelle aree dei quartieri considerate più critiche. I controlli sono previsti in particolare dalle 17 alle 20 e dalle 18 e 30 a mezzanotte e mezza, con l’ausilio anche di una pattuglia dell’annona.

Gli autisti intanto non nascondono la loro preoccupazione. Già nei giorni scorsi avevano chiesto e ottenuto un incontro con l’azienda. «Dobbiamo essere realisti – aveva detto il sindacalista della Cgil Luigi Minafra - non possiamo pretendere che per ogni bus ci sia un’auto della polizia. Ma chiediamo sicuramente delle forme anche di deterrente come per esempio circolare per il San Paolo con i lampeggianti accesi. E chiediamo anche di utilizzare i filmati delle telecamere per individuare questi vandali perché bisogna denunciarli e dare così un segnale forte».

«In previsione dell’imminente notte di Halloween – si leggeva nella nota a firma di Filt-Cgil, Uil, Fit Cisl, Ugl-Fna, Faisa, Cisal, Cildi, Confail, Fisast e Cisas, -- bisogna trovare possibili soluzioni da condividere e inoltrare alle istituzioni preposte all’ordine pubblico della città, per tutelare l’incolumità dei lavoratori, dei mezzi aziendali e dell’utenza». Il lancio delle uova e delle pietre, che caratterizza soprattutto le serate legate ad Halloween, in realtà però accade anche nel corso dell’anno. Con danni da migliaia di euro.

