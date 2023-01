Bari, albero crolla su un'auto in transito, lievi ferite per gli occupanti. Paura per il forte vento in città

Tragedia sfiorata a Bari in Corso Vittorio Veneto, in direzione Fiera del Levante altezza park&ride, dove un albero è caduto su un'auto in transito. Il maltempo caratterizzato da forte vento di burrasca ha rischiato di fare danni ingenti. L'albero, già pericolante, è caduto sul cofano dell'auto. Lievi le ferite riportate dagli occupanti dell'auto, ma tanta la paura.



Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno provveduto e mettere in sicurezza la strada. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.