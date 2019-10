Bari, agente immobiliare precipita in un'intercapedine: è grave

BARI - Un agente immobiliare è in gravi condizioni dopo essere precipitato all'interno di un'intercapedine tra due muri all'interno di un'abitazione nel centro storico di Bari. L'uomo stava facendo visionare a dei potenziali clienti la villa in Corso Alcide de Gasperi, quando ha trovato il vuoto sotto i suoi piedi ed è precipitato per circa 3 metri restando gravemente ferito.

L'agente immobiliare è stato soccorso dai vigili del fuoco e da personale del 118 che lo ha portato al Pronto Soccorso del Policlinico.