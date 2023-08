Bari piange la morte di Michele, il titolare della Caffetteria dell'angolo

Bari piange Michele De Feudis, titolare della "Caffetteria dell'angolo" in via Garruba, per anni ritrovo di tantissimi studenti universitari. De Feudis è morto, a soli 58 anni, dopo aver lottato contro una malattia. E sono tanti gli ex studenti e gli attuali studenti che ricordano con affetto Michele.

Gli ex studenti



Tra gli illustri ex studenti che lo hanno conosciuto c'è anche il consigliere regionale Fabio Romito che ha così voluto ricordarlo: «Se sei di Bari e hai frequentato Giurisprudenza, Scienze Politiche o Lingue, se sei di via De Rossi o ci hai abitato anche da fuori sede, se sei un amante del caffè buono, speciale, non puoi non aver conosciuto Michele, della caffetteria dell'angolo di via Garruba». «A lui sono legati tantissimi ricordi meravigliosi della mia vita di studente universitario, e non solo - aggiunge Romito -.

Avevo una casetta lì vicino, e la colazione da Michele era tappa fissa, che un po' mi manca. Burbero ma sincero, spigoloso ma leale, scherzoso e dissacrante e faceva un caffè meraviglioso. Ciao Michele, che la terra ti sia lieve».

L'ex assessore

Mentre l'ex assessore alla Cultura di Bari, Silvio Maselli, sottolinea: «Dopo la mia laurea, portai tutti i miei amici lì a bere birra e caffè, quasi a voler suggellare il termine del mio percorso di studi nell'unico luogo possibile che meritasse il momento».

La risposta del figlio

A loro risponde con affetto il figlio di Michele, Giacinto, che con queste parole ricorda suo padre e ringrazia tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lui in questi giorni tristi: «A te che ogni volta tornavi dal lavoro e ti godevi quella birra ghiacciata. Così, ogni giorno, ti affacciavi al balcone fumando quella maledetta sigaretta in cerca di spensieratezza. A te che prendevi a cuore tutti gli studenti dell'università e li facevi sentire a casa e tutte quelle persone che venivano da te in cerca di qualche sorriso, di una chiacchierata. Sei stato un punto di riferimento per tutti, e lo sarai ancora per me. Ringrazio tutte le persone che sono state presenti in questi giorni tristi: amici, parenti e tutti gli studenti che hanno dato un supporto immenso».