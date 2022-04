Bari, accoltellato in pizzeria da un cliente che voleva saltare la fila

Avrebbe accoltellato il cameriere perché avrebbe voluto saltare la fila. Sono in corso le indagini delle volanti della polizia di Bari su quanto accaduto in un locale in via Fanelli, nel quartiere San Pasquale di Bari nella tarda serata di ieri.

La dinamica

A quanto si apprende un uomo avrebbe prima litigato con un dipendente della pizzeria perché avrebbe voluto saltare la fila delle persone in attesa di sedersi per cenare. Quindi sarebbe andato via e sarebbe tornato poco dopo con altri due uomini: uno di loro - da accertare se lo stesso uomo che aveva litigato con il cameriere o un altro - avrebbe accoltellato il dipendente ferendolo ad una gamba, per poi fuggire. Il ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.