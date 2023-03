Accendono falò ai piedi del Castello Svevo: la denuncia sulle pagine social

Ignoti la notte scorsa, intorno alle 23, hanno pensato bene di accendere un falò per San Giuseppe di fronte al Castello Svevo di Bari. Dopo aver accatastato vari rifiuti infiammabili di vario genere, una ventina di ragazzi hanno dato loro fuoco per "festeggiare".

Una situazione di rischio non solo per le persone, ma anche per la storica struttura, avendo le fiamme lambito le mura perimetrali. Sul posto è intervenuta in seguito a segnalazione la guardia di finanza, supportata dagli agenti della polizia locale. Fortunatamente, non sono stati registrati danni di alcun tipo e nessuno si è fatto male.