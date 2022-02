Abusi su pazienti, sei donne davanti al giudice confermano le accuse al ginecologo Miniello. «Rapporti sessuali come cura di papilloma e tumore»

Hanno confermato tutto anche davanti ai giudici, raccontando di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali come cura per il papilloma virus dal ginecologo Giovanni Miniello.

Abusi sulle pazienti, la Procura sul ginecologo barese: «Terapia proposta come minaccia»

L'incidente probatorio

Si è concluso oggi l'incidente probatorio sui presunti abusi sessuali subiti da alcune pazienti del ginecologo barese Giovanni Miniello. Il medico è agli arresti domiciliari dal 30 novembre scorso per violenza sessuale su due donne, per averle molestate durante le visite. Nelle settimane successive all'arresto (sul quale pende il ricorso in Cassazione della Procura che ha chiesto il carcere) altre ex pazienti hanno denunciato, sedici in totale. Sedici le presunte vittime, ma solo sei sono state ammesse all'incidente probatorio. Già per altre due presunte vittime, le accuse erano state giudicate improcedibili per querela tardiva: le donne infatti avevano denunciato molto tempo dopo i fatti, in un caso dopo due anni. Dopo l'arresto del medico poi altre 12 donne si erano fatte avanti denunciando il professionista barese.

Sei di queste sono state ascoltate - su richiesta dei pubblici ministeri - nell'ambito di un incidente probatorio durante tre udienze. Dinanzi al gip le sei donne hanno confermato le accuse rivolte al medico: oltre ai palpeggiamenti durante le visite, hanno raccontato di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore dell'utero e come terapia per la fertilità.