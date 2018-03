Bari, 43enne ucciso in un agguato Picchiata con una mazza da baseball la cognata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pregiudicato di 43 anni, Antonio Scaglioso, è stato ucciso nel tardo pomeriggio in via delle Caravelle, nel quartiere Catino di Bari, a colpi d'arma da fuoco. L'uomo, raggiunto in varie parti del corpo, è deceduto sul posto prima di essere trasportato in ospedale. Diversi i colpi esplosi dai killer con una pistola semiautomatica. Sul luogo gli agenti di Polizia di Stato hanno trovato 10 bossoli. L'uomo sarebbe vicino a un noto clan criminale. A condurre le indagini la Squadra Mobile della Questura. Poco dopo l'agguato mortale, una donna, parente del 43enne, è stata picchiata a colpi di mazza da baseball in via Gregorio Ancona sempre nella stessa zona. La signora, ritrovata nella propria auto, è stata colpita più volte al volto e alla testa. Le sue condizioni non sono gravi. Si tratta della cognata del pregiudicato ucciso. È stata trasportata d'urgenza al Policlinico.