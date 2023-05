Con le firme dei contratti per i primi 170 nuovi lavoratori del 118 avvenute ieri a Putignano nella struttura Asl di San Michele in Monte Laureto e quelle di altrettanti dipendenti, tutti a tempo indeterminato, che saranno segnate oggi, è stato compiuto un primo passo verso l’avvicinamento alla data del primo giugno, quando il servizio di emergenza, in tutte le sue postazioni e componenti, sarà internalizzato.

I numeri del nuovo 118



Nella sua nuova veste, il 118 partirà con il rinforzo dei 450 nuove unità selezionate attraverso un avviso pubblico che ha permesso l’assunzione di 225 autisti soccorritori (categoria C) e 225 soccorritori (categoria B). A occuparsi della gestione di mezzi e operatori del servizio di emergenza territoriale sarà la Sanitaservice Asl Bari alla quale la Asl di Bari ha dato mandato con affidamento diretto. Le firme avvenute in questi due giorni e le altre che seguiranno nelle prossime settimane, sanciscono definitivamente il passaggio dalla precedente gestione “diffusa”, basata sull’impiego di 21 diverse associazioni di volontariato, alla nuova gestione centralizzata in cui la società è il datore di lavoro unico.

Stop alle associazioni



Ma le polemiche che già da tempo gravano su questo “passaggio di consegne” persistono. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro sostiene, attraverso un’interrogazione all’assessore Palese, che non sia stato ancora previsto l’affidamento a Sanità Service Asl Bari delle postazioni dell’Aeroporto di Bari e di Rutigliano. «Per queste è stata addirittura prevista la proroga dell’affidamento all’associazione di volontariato che attualmente le gestisce – ha spiegato il consigliere di Fratelli d’Italia -. Preso atto che l’automedica della postazione di Giovinazzo gestita con personale della Asl Bari nel turno notturno 13-14/5/2023 è stata disattivata, contestualmente disponendo la sostituzione del servizio medicalizzato con una ambulanza di proprietà della Asl Bari assegnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Molfetta con equipaggio formato da autista e infermiere dipendenti della Asl Bari, mentre il soccorritore è stato fornito dal Sermolfetta». Affermando questo, Picaro evidenzia che, nonostante il processo di firma e di avanzamento alla gestione unica, l’Asl Bari mantenga ancora diversificato il servizio. «A questo punto mi chiedo – prosegue Picaro - se l’assessore alla Sanità sia a conoscenza dell’esistenza in ambito Asl Bari di 4 modelli organizzativi per la gestione delle postazioni 118. Ovvero: gestione da parte di Sanitaservice Asl Bari srl (dal 01/06/2023); gestione diretta Asl Bari (postazione Aeroporto Bari); gestione in convenzione con proroga ad associazioni di volontariato (postazione di Rutigliano); gestione in sostituzione di automedica con medico a bordo con ambulanza senza medico a bordo (postazione di Giovinazzo, con ambulanza e autista del pronto soccorso dell’ospedale di Molfetta e soccorritore dell’A.V.Sermolfetta)».

La manifestazione pubblica



Intanto la rotta di marcia da parte dell’Asl Bari pare essere costante e in calendario il prossimo 30 maggio è prevista una manifestazione pubblica organizzata alla presenza del presidente Emiliano sul piazzale della Fiera del Levante e, a far data dall’uno giugno, per effetto dell’avviato processo di internalizzazione e gestione unica del servizio 118, le relative postazioni di Asl Bari saranno tutte affidate a Sanità Service Asl Bari. Nel frattempo una risposta alle interrogazioni di Picaro sarà data tanto dall’assessore Rocco Palese, quanto dall’Asl Bari stessa. Queste saranno di certo feedback utili a far comprendere meglio a tutti il regolare passaggio di consegne e il proseguo della gestione dell’importante servizio.

