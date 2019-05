Bancarotta, arrestato l'ex patron del Bari Calcio, Mino Giancaspro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In manette l'ex patron del Bari Calcio, Mino Giancaspro, e altre quattro persone: l'arresto è scattato questa mattina. Ad eseguirlo la Guardia di Finanza di Bari per i reati contestati, a vario titolo, di bancarotta, riciclaggio, auto-riciclaggio, peculato e abuso d'ufficio in concorso con pubblici ufficiali.Un terremoto giudiziario, l'inchiesta della Procura di Trani, che vede indagato anche il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro (Pd). Tra le accuse al primo cittadino, anche quella di peculato, falso e abuso d'ufficio. Per questo gli sono stati sequestrati beni per circa 46mila euro.Tornando all'ex patron del Bari Calcio, le fiamme gialle hanno accertato i tentativi di Giancaspro, nel suo ruolo di amministratore di alcune società, di fare affari con il Comune amministrato da Bottaro e altre pubbliche amministrazioni. Accertamento avvenuto nell'ambito di uno stralcio dell'inchiesta sul crac dell'azienda Ciccolella di Molfetta. Giancaspro è in carcere, mentre gli altri quattro - ritenuti suoi prestanome - sono agli arresti domiciliari. Si tratta dell'ex vicepresidente del Trani Calcio, di Alberto Altieri, di Michele Bellomo, di Michele Amato ed Emanuele Mosconi. Ancora. Indagati anche il dirigente dell'Area affari generali e istituzionali del Comune di Trani, Leonardo Cuocci Martorano; il segretario generale del Comune di Trani, Carlo Casalino; l'istruttore amministrativo Pasquale Ferrante;il consigliere comunale Diego Di Tondo.In totale gli indagati sono dieci. Fra loro, anche pubblici ufficiali - che, in concorso con Giancaspro, avrebbero compiuto abusi d'ufficio e altri reati contro la Pa. Il sindaco di Trani - secondo la Procura - avrebbe favorito l'ex patron del Bari Calcio nell’affidamento di servizi da parte del Comune. E l’imprenditore, come contropartita, gli avrebbe garantito un intervento finanziario per la squadra di calcio Asd Vigor Trani, ma di nascosto.