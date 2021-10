Banca Popolare di Bari, i giudici estromettono dalla responsabilità civile. Azionisti in rivolta: lo Stato ci volta le spalle

Il Tribunale Penale di Bari, nell'udienza del procedimento penale contro gli ex vertici della Banca Popolare di Bari in corso alla Fiera del Levante, ha accolto l'istanza dei legali dell'istituto di credito di essere estromessa quale responsabile civile. «Giustizia negata per un cavillo», commenta l'avvocato Corrado Canafoglia, che insieme agli avvocati Antonio Calvani, Valentina Greco e Ennio Cerio, rappresenta per l'Unione Nazionale Consumatori il collegio di difesa di 230 azionisti azzerati dal cosiddetto 'crac' dell'istituto di credito pugliese. «Un colpo letale per i risparmiatori», aggiunge. «Siamo sgomenti. Dopo che era stata accolta la nostra richiesta di chiamare in causa la Banca Popolare di Bari quale responsabile civile, ora, nel bel mezzo del processo, si fa un'inversione a 'Ù, affossando ogni concreta possibilità per i risparmiatori di avere, in caso di condanna degli imputati, un equo risarcimento per le gravi perdite subite.

«Lo Stato oggi ci volta le spalle, ma lo Stato siamo anche noi e lo stesso Stato oggi è contro di noi». Solo le parole di un gruppo di risparmiatori-azionisti della Banca popolare di Bari, in protesta davanti all'ingresso della Fiera del Levante dove si sta celebrando l'udienza del processo nei confronti degli ex vertici dell'istituto di credito. Quasi 2.700 azionisti sono costituiti parti civili e una delegazioni di loro, del Comitato indipendente azionisti, ha organizzato un sit-in con cartelli e striscioni. Alla notizia della decisione del Tribunale di estromettere la banca dal processo nel suo ruolo di responsabile civile, i risparmiatori hanno reagito protestando. «Ô una decisione vergognosa - dicono -. Da parte nostra c'è profonda indignazione. Trovano tutti i cavilli per non restituirci i nostri soldi». «Giustizia negata per un cavillo - dichiara a margine dell'udienza l'avvocato Corrado Canafoglia, che insieme ai colleghi Antonio Calvani, Valentina Greco e Ennio Cerio rappresenta per l'Unione Nazionale Consumatori il collegio di difesa di 230 azionisti azzerati - . Un colpo letale per i risparmiatori. Siamo sgomenti. Dopo che era stata accolta la nostra richiesta di chiamare in causa la banca quale responsabile civile, ora, nel bel mezzo del processo, si fa un'inversione a U, affossando ogni concreta possibilità per i risparmiatori di avere, in caso di condanna degli imputati, un equo risarcimento per le gravi perdite subite. In ogni caso non molleremo e valuteremo se procedere in sede civile».