Banca Popolare di Bari, da Mediocredito Centrale un prestito di 60 milioni

Mediocredito centrale sostiene il capitale della controllata Banca Popolare di Bari con un finanziamento subordinato da 60 milioni di euro, consentendo così all'istituto pugliese di soddisfare i requisiti patrimoniali di legge. Come si legge nel comunicato sui conti 2022, il cda della Popolare «ha approvato l'assunzione di un finanziamento subordinato concesso dalla capogruppo Mediocredito Centrale, per un ammontare pari a 60 milioni di euro, al tasso del 10,75%, durata pari a 10 anni con opzione di rimborso dopo 5 anni, computabile nel capitale di classe 2 della Banca». L'operazione si è resa necessaria dopo che dal primo gennaio erano terminate le norme transitorie Covid sul trattamento dei capitale dei titoli di stato. Il finanziamento «pertanto è finalizzato a rafforzare, prospetticamente, dall'esercizio 2023, il buffer patrimoniale della banca rispetto al requisito minimo regolamentare previsto per il Total capital ratio».