A Bari sono stati presentati i risultati di un progetto che ha permesso a giovani finiti nel circuito penale di lavorare ed avere in alcuni casi un contratto. Ne abbiamo parlato con Ferruccio De Salvatore, procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari.



Dottor De Salvatore, come funzionano questi progetti?

«Questi progetti, molto spesso, rientrano all’interno della messa alla prova. Nell’ambito del processo minorile, lo ricordo, c’è un istituto che si chiama “sospensione del processo per messa alla prova” che consente di sospendere temporaneamente il processo, se ovviamente ci sono i presupposti. Il minore viene così affidato ai servizi minorili della giustizia che lo inseriscono in progetti di vario tipo, finalizzati alla risocializzazione e al recupero. La progettualità elaborata nell’ambito della messa alla prova è l’istituto cardine del processo minorile, essendo ispirato alla filosofia dello stesso che pur rimanendo un processo ha anche come obiettivo il recupero del minore alla società. Un adolescente può sbagliare, può commettere dei reati, ma non bisogna mai togliergli la speranza e fare di tutto perché possa rientrare a pieno titolo nella società».

APPROFONDIMENTI BARI Bari, baby gang aggredisce un giovane barman: è ricoverato in ospedale TARANTO Ragazze molestate al terminal bus da una baby gang, indaga la Polizia SICUREZZA Mancano 300 agenti. Parla il prefetto Bellomo: «Sicurezza nelle piazze» L'EMERGENZA Bari, allarme vicino alla stazione: ancora violenze e aggressioni



Questo tipo di attività che viene fatta con i minori quando finiscono nel circuito penale che valenza ha?

«Se gestita dagli operatori del dipartimento della giustizia minorile e, comunque, di intesa con altri enti, mira a dare corpo alla messa alla prova, e a far sì che il minore esegua tutta una serie di prescrizioni che servono ad inculcare nel minore lo spirito e il senso della solidarietà, e servono a fargli capire cosa significa vivere in comunità rispettando gli altri, per ottenere di conseguenza rispetto dagli altri. Questi progetti hanno una finalità educativa estremamente importante».



Quanto è difficile far “ritornare in carreggiata” un ragazzo, e soprattutto far sì che la società lo accetti di nuovo?

«Non è facile, anche se dipende molto dall’ambiente nel quale il minore vive e in cui viene reinserito, oltre a dipendere molto da quanto il minore è stato in grado di introitare gli input positivi che nel corso della prova gli sono stati lanciati. Oltre a dipendere molto dalla risposta sociale intorno a lui e dalla stessa collettività e dalla comunità di appartenenza. Gli studi che sono stati portati avanti evidenziano una buona percentuale di minori che passano attraverso alla messa alla prova che non recidiva. Quando si opera su un adolescente sarebbe sempre meglio lavorare prima che entri nel circuito penale comunque».



L a situazione dei minori a Bari sembra essere preoccupante, visti i diversi casi di cronaca, cosa ne pensa?

«È importante sapere che le forze di polizia stanno lavorando e che questi ragazzi in molti casi sono stati individuati. Sono stati intensificati i controlli specie in alcune aree a rischio e le indagini hanno portato a dei risultati. Purtroppo, io dico sempre che il problema della criminalità minorile, non soltanto barese, è un problema che si ricollega a messaggi particolarmente aggressivi che i giovani ricevono quotidianamente che portano i giovani spesso a confondere il reale e il virtuale, e a tenere comportamenti poco consoni con la vita sociale».



Da questo punto di vista, quale responsabilità ha la stessa società in cui si trovano a dover crescere questi ragazzi?

«Penso che un mea culpa dovremmo farlo tutti. Quando processiamo un minorenne, processiamo tutta la società, con tutti gli errori che commette. Sia per una eccessiva permissività, sia per una eccessiva distrazione, sia perché spesso ci sono in campo interessi economici che inducono a non adottare determinati provvedimenti. La devianza minorile è una conseguenza di certe condotte anche omissive dell’intera collettività».