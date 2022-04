Baby gang a Bari, ancora aggressioni: botte a due dodicenni per aver guardato dei ragazzi

Non si arresta la violenza a causa delle baby gang in città. Due dodicenni sarebbero state aggredite da un gruppo di coetanee, nella mattinata di oggi, al quartiere Carbonara di Bari. Stando alle prime informazioni raccolte, l’aggressione sarebbe stata scatenata da alcuni “sguardi particolari” delle due vittime ai danni di alcuni ragazzi.

Le giovani sono state soccorse al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove hanno dichiarato di essere state vittima di aggressione. Una di loro ha riportato solo ferite lievi, mentre per l’altra si sospetta un trauma cranico. Al momento, nessuna denuncia è stata formalizzata dalle famiglie per il violento litigio.

