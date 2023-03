Baby gang, riflettori su 2 aggressioni: ci sono 7 indagati

Possibile svolta sugli episodi che hanno visto protagonista una baby gang a Bari: ci sono sette indagati per le due aggressioni del 10 e del 13 febbraio al quartiere Carrassi.

Riflettori accesi su un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 15 anni: la Procura minorile ha notificato un avviso di garanzia contestando i due episodi.

Il fenomeno senza controllo

Negli ultimi tempi a Bari - anche se gli episodi contestati al momento riguardano quelli del 10 e del 13 febbraio - l'escalation è stata continua. Stando alla denuncia di un cittadino via social, in un caso dei ragazzini avrebbero lanciato pietre contro le persone e una signora che frequenta la palestra avrebbe denunciato di essere stata colpita. E stando a quanto riporta in risposta un altro abitante del quartiere, il gruppo avrebbe anche lanciato arance addosso alla gente, non solo pietre.

Una studentessa ha denunciato inoltre di essere stata aggredita a bordo di un autobus Amtab della linea 13 spiegando che «hanno iniziato a sputarmi contro almeno un 4-5 volte – aveva denunciato la giovane - e hanno iniziato ad urlare degli insulti abbastanza pesanti, completando il tutto con la toccata nelle parti intime».

Sono solo alcuni casi - ed è da appurare se possano essere coinvolte altre baby gang - che stanno terrorizzando i baresi.