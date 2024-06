L’aggressione alla ragazzina di 12 anni, avvenuta a Bari Vecchia nella serata di sabato, potrebbe essere stata una spedizione punitiva dovuta ai contrasti tra la vittima e un’altra dodicenne facente parte del gruppo che l’ha aggredita. Ne è convinta la famiglia della ragazza, considerate come sono andate le cose, che nella serata di domenica ha sporto denuncia ai carabinieri.

La denuncia

Una decisione presa per fare completa luce sulla vicenda e comprendere eventuali responsabilità, ma anche per tutelare la propria figlia da qualsiasi eventuale altra ripercussione. Da considerare, infatti, che gli aggressori hanno non solo ripreso tutta la scena con un cellulare, ma hanno poi anche diffuso il video dell’accaduto via Instagram con allegata una didascalia piena zeppa di insulti in dialetto nei confronti della ragazzina vittima della violenza. D’altronde, pur essendo privato l’account della ragazza che ha condiviso il video, questo non impedisce che lo stesso possa circolare tra i propri contatti e che possa anche essere estrapolato e condiviso esternamente, con tutte le conseguenze che questo gesto potrebbe avere. La speranza è che il coraggio di questi genitori di denunciare, che purtroppo non tutti hanno avuto nel recente passato in episodi analoghi, possa incentivare altri a fare lo stesso se vittime di queste vili aggressioni, o possa portare i giovani che si macchiano di certi reati a comprendere la gravità delle loro azioni.

Il parroco

Tra i giovani aggressori alcuni pare si siano vantati di essere del quartiere Libertà, tra cui la ragazza che per prima si è scagliata contro la dodicenne, come se abitare certi rioni indichi di per sé qualcosa di cui aver timore. Don Pasquale Martino, direttore della comunità di Bari Redentore, che da sempre cerca di essere un presidio di educazione e legalità per i giovani proprio del quartiere Libertà, commenta: «Il quartiere Libertà è un quartiere abbastanza vivace, sotto diversi punti di vista. Qui l’aggressività è abbastanza diffusa anche se, oggi come oggi, l’aggressività è una caratteristica di molte persone. Naturalmente, poi diventa una caratteristica anche dei ragazzi che spesso hanno dei genitori alle spalle che sostengono tali comportamenti aggressivi. Per cui, ad esempio, se un ragazzo aggredisce un docente, per il genitore è il docente che ha sbagliato. Un ragazzino in queste situazioni si sente, in qualche modo, autorizzato a mettere in atto certi comportamenti aggressivi».

Giovani e aggressività

L’aggressività nei giovani, e lo dicono anche i dati, è in aumento, e sono in aumento quei reati che vedono i ragazzi avere comportamenti particolarmente aggressivi verso i loro coetanei. «In questa situazione si fa molta fatica a educare al rispetto e alla capacità di relazionarsi in maniera serena, pacifica e matura – aggiunge don Pasquale Martino -. Il nostro ruolo come educatori è sempre più difficile, avendo ragazzi che vivono queste situazioni senza alcun freno, senza alcuna inibizione, senza nessun tipo di rimprovero. Quando un ragazzo aggredisce un compagno, capita poi che il genitore se la prende anche lui con il compagno aggredito, e non dirà mai al figlio che certi comportamenti non sono da tenere. Sottolineo però che ormai questi comportamenti sono diffusi, ci sono ovunque e in ogni contesto». Le soluzioni sembrano essere sempre più difficili da trovare e mettere in atto. «È un sistema educativo che fa capo molto alle famiglie, e di conseguenza i giovani respirano aggressività e la riproducono, e sono legittimati a determinati comportamenti dagli stessi genitori – prosegue il direttore dei Salesiani -. Siamo davvero arrivati al punto in cui sarebbe necessario educare i genitori. Oggi la fatica più grande che facciamo non è con i ragazzi, ma con i genitori, ed è un dato di fatto. Questi genitori che intervengono in difesa dei figli rendono vano qualsiasi nostro intervento nei confronti dei ragazzi». In conclusione, spiega don Pasquale Martino: «La violenza in certe situazioni diventa normalità. I ragazzi si sentono autorizzati a comportarsi e vivere in un certo modo. Certi comportamenti dei ragazzi fanno capo all’incapacità o alla non volontà dei genitori di mettere in atto interventi educativi».

E. Mon.

