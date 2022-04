Autovelox in tangenziale nascosto dietro un palo: scoppia la polemica ma non è ancora in funzione

Su WhatsApp da questa mattina circola la foto dell’autovelox installato sulla tangenziale di Bari all’altezza dei curvoni di Palese, la nuova presenza non è sfuggita gli automobilisti ma, come confermato dalla polizia stradale, l’apparecchio non è in funzione al momento. E probabilmente non lo sarà ancora per diversi giorni, perché l’autovelox è stato posizionato dietro un palo, mentre il codice della strada prescrive che debba essere immediatamente visibile.

Le polemiche

Proprio per la sua collocazione è finito al centro di polemiche, a raccogliere le lamentele degli automobilisti il consigliere comunale barese Fabio Romito: "Mi segnalano – scrive su facebook - che da qualche giorno è stato installato, fra il San Paolo e Palese, questo nuovo autovelox perfettamente nascosto dietro un palo. Non è un modo per tutelare gli automobilisti, ma per sottrargli denaro in maniera meschina. Sto preparando una interrogazione per chiedere tutte le informazioni del caso perché ritengo sia il caso di rimuoverlo immediatamente".

L'autovelox, in ogni caso, per il momento non è funzionante e nelle prossime ore sarà coperto. E, con ogni probabilità, anche spostato.