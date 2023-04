Autovelox, un nuovo decreto stabilisce dove poter installare i dispositivi: ecco i tratti

Emanato un nuovo decreto prefettizio che stabilisce quali sono i tratti stradali sui quali è possibile l’installazione di nuovi autovelox. La decisione è maturata in seno ad una serie di incontri tenutisi nella Prefettura di Bari nel corso dei mesi appena trascorsi, ed in seguito ad un monitoraggio sull'incidentalità stradale.

Resta l’invito del prefetto Antonia Bellomo «a moderare la velocità, anche nei tratti di strada non contemplati nel presente decreto, al fine di tutelare la propria incolumità e quella degli altri».

I tratti interessati

A Bari interessata la Ss16, nello specifico il tratto dal km 788 al km 794, sia in direzione nord che in direzione sud, e il tratto dal km 811+35 al km 816, anche in questo caso in entrambi i sensi di marcia.