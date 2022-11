Paura davanti a scuola: l'autobus va a fuoco

Paura questa mattina davanti a scuola. Un bus è andato a fuoco nelle vicinanze dell'Istituto Polivalente del quartiere Japigia a Bari. L'episodio si è verificato all'apertura delle lezioni mentre arrivavano gli studenti. Per fortuna, le fiamme si sono sprigionate quando l'autobus di Amtab era vuoto: non sono segnalati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono chiare, per ora, le cause che hanno portato al rogo. il presidente di Amtab, Sabino Persichella, ha chiesto una relazione per fare chiarezza sull'episodio.