Auto in fiamme sulla statale 16, tanta paura e traffico in tilt

Auto divorata dalle fiamme nella mattinata di oggi sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di Torre a Mare, alle porte di Bari. Rallentamenti e disagi alla viabilità. Una Dacia Duster ha preso fuoco in corsa: un incendio di natura accidentale.

Circolazione in tilt

Gli occupanti si sono allontanati dal mezzo in fiamme e si sono messi i in salvo. È successo intorno alle 7.15. Non ci sono feriti. L'auto a fuoco sulla carreggiata ha rallentato la circolazione consentita solo lungo la corsia di sorpasso. Il rogo della vettura è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche i poliziotti della Stradale.