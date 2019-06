Auto contro moto, poi l'impatto sul guard rail: 19enne muore fra le fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impatto fra un'auto e una moto e l'incendio scatenatosi subito dopo sono costati la vita al 19enne barese Fabio Serino, venerdì sera intorno alle 23.30, sulla statale 16, all'altezza dello svincolo per Santo Spirito.Dopo l'impatto, il mezzo a due ruote del 19enne ha preso fuoco, non lasciandogli scampo. L'uomo alla guida dell'auto si trova ora ricoverato al Policlinico sotto choc ed è ora indagato per omicidio colposo. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.Dai primi accertamenti effettuati dai poliziotti della Stradale, durante un sorpasso l'auto potrebbe aver stretto la moto di grossa cilindrata guidata dal diciannovenne, che si è schiantata contro il guard rail. L'autopsia stabilirà se la morte del ragazzo è avvenuta a causa dell'impatto o per le ustioni riportate con l'incendio della sua moto.