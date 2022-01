Asl cerca medici da assumere: 22 concorsi pubblici

Cercasi medici a tempo indeterminato. Sono 22 i concorsi pubblici banditi dall'Asl Bari per assumere medici a tempo indeterminato e rinforzare gli organici degli ospedali nei prossimi anni.

I bandi della Asl

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i concorsi banditi dalla Direzione strategica della Asl Bari con la delibera numero 2064 del 24 novembre scorso. «La Asl Bari - comunica l'azienda - si proietta così nel futuro prossimo puntando ad assumere le risorse umane necessarie per andare oltre l'emergenza sanitaria. I posti per dirigenti medici messi a concorso riguardano 22 diverse specialità». Si cercano medici, ad esempio, nei settore della cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, neurologia, ginecologia e ostetricia, gastroenterologia, ortopedia, malattie infettive, geriatria, urologia, psichiatria, anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, medicina nucleare, malattie dell'apparato respiratorio.