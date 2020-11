Emergenza Covid, la Asl assume 85 infermieri: «Devono entrare subito in servizio». Ma l'incarico è solo per sei mesi

Serve personale, negli ospedali che devono accogliere i malati di Covid e far fronte all'emergenza posti letto. Così la Asl di Bari ha deciso di assumere 85 infermieri a tempo determinato per almeno sei mesi, eventualmente prorogabili in base alle esigenze.

La delibera urgente dell'Azienda sanitaria è stata firmata ieri e, nel testo, è specificato che alla luce della situazione epidemiologica, «i soggetti a cui viene conferito l'incarico devono essere immediatamente disponibili» ed entrare in servizio «entro pochi giorni».

