Omicidio a Bari: arrestato l'assassino, era l'addetto alle pulizie

Era l'addetto alle pulizie del palazzo l'omicida di Anna Lucia Lupelli, assassinata nel suo appartamento con otto coltellate lo scorso 13 settembre e ritrovata il 14 a Bari.

L'assassino è l'addetto alle pulizie

Si tratta del 51enne barese Saverio Mesecorto, fermato alle prime ore di oggi perché indiziato del delitto aggravato dalla premeditazione. L'uomo non era uno sconosciuto nel palazzo perché aveva lavorato per la ditta di pulizie e quindi la vittima si era fidata, aprendogli la porta di casa.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO L'omicidio a Bari: otto coltellate sul corpo della donna. Domani...

Le indagini

La polizia è arrivata a lui visionando le immagini dei sistemi di video sorveglianza e ascoltando vari testimoni.

L'efferato omicidio è avvenuto alle ore 13 circa dello scorso 13 settembre, allorquando l'anziana vittima era intenta a prepararsi il pranzo; difatti i soccorritori ed il personale di polizia, intervenuto il giorno dopo, constatavano che già era stata apparecchiata la tavola e che sul piano cottura della cucina, con la fiamma ancora accesa, vi era una pentola con del cibo ormai carbonizzato.

La confessione

L'uomo, messo alle strette ha ammesso le proprie responsabilità, dapprima con spontanee dichiarazioni rese agli investigatori e successivamente, nel corso dell'interrogatorio, anche al Pubblico Ministero, alla presenza del difensore, indicando nella sua impellente necessità di denaro.

Ha citofonato chiedendo dell'acqua

Procuratosi un coltello, l'omicida ha raggiunto lo stabile di via Gabrieli 13 ed ha citofonato alla porta dell'abitazione della signora Lupelli, chiedendole un bicchiere d'acqua, approfittando della pregressa conoscenza con la vittima, in quanto l'assassino lavorava, da più di dieci anni, nella Ditta di pulizie che detiene l'appalto per la pulizia del vano scale di quel condominio.

La vittima, ignara delle intenzioni dell'aggressore, lo ha fatto accomodare in casa, ma, immediatamente, è stata colpita con non meno di tre fendenti nella zona addominale, provocandone la caduta e il decesso, impedendole di chiedere aiuto.

Il furto e poi la fuga

Impossessatosi del danaro contante presente in casa, circa mille euro, e del bancomat, si è allontanato, provvedendo a disfarsi del coltello, tuttora non ritrovato, e dei guanti impiegati per commettere il delitto, nonché della carta bancomat e del borsello rapinati, gettandoli in alcuni bidoni dell'indifferenziata.

Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza emersi, è stato emesso nei confronti di Saverio Mesecorto un decreto di Fermo di indiziato di delitto, per il reato di omicidio premeditato, eseguito dal personale di questa Squadra Mobile nelle prime ore di questa mattina, procedendo alla traduzione dell'omicida presso il carcere di Trani.