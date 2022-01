Pagato per non controllare i camion nel porto di Bari: arrestato finanziere

Lo avrebbero pagato con somme dai 10mila ai 20mila euro per saltare alcuni controlli sui camion che trasportavano sigarette di contrabbando in transito nel porto di Bari.

In sei arrestati per corruzione e associazione a delinquere

Con l'accusa di associazione a delinquere, associazione finalizzata al contrabbando, corruzione, violazione delle leggi sull'importazione di tabacchi lavorati esteri sono state arrestate sei persone tra cui l'appuntato della guardia di finanza Vincenzo Azzarello. Sarebbe stato lui l'uomo chiave nel porto del capoluogo pugliese a cui il sodalizio faceva riferimento.

A capo del gruppo ci sarebbe stato Antonio Attolico (considerato vicino al clan Capriati) e del quale facevano parte i campani Antonio Rago, Antonio Corcione e Felice Rocco insieme al greco Georgios Diamantis. Le altre persone finite nell'indagine, coordinata dal pm Michele Ruggiero, sono Ilaria Bruno e Maurizio Caricola di Bari; Fabio Domenico Corcione e Salvatore Carella, entrambi napoletani, il marocchino Ouardi El Hassane e l'albanese Ilir Hoxa.

Il tentativo di corrompere un collega

Azzarello avrebbe anche cercato di corrompere un collega finanziere, promettendogli tra i 5 e i 10mila euro per non far passare un camion sotto lo scanner. E al gruppo avrebbe chiesto di trovare lavoro alla moglie.