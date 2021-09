Si schianta in moto mentre trasporta un chilo di coca: la droga trovata durante i soccorsi

Si schianta in moto mentre trasporta in chilo di droga: la sacca stretta al corpo durante i soccorsi. Poi la scoperta.

L'arresto dopo i soccorsi

I Carabinieri di Bari hanno arrestato un 57enne di Taranto, G.D.L., perché trovato a bordo della sua moto mentre trasportava oltre un chilo di cocaina. I contorni della vicenda che hanno portato all’arresto dell’uomo, pregiudicato, sono del tutto inediti.

La chiamata in caserma

Poco dopo la mezzanotte di ieri, una chiamata al 112 segnalava un grave incedente stradale sulla SS16, tra un’autovettura e un motociclo, all’altezza dello svincolo che porta al Palaghiaccio di Bari. Giunti immediatamente sul posto i Carabinieri, messa in sicurezza l’area, si sono subito prodigati a prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente, in particolare al motocilista chiamando il personale del 118. A quel punto però il motociclista, nonostante fosse disorientato, ferito e in gravi condizioni, non voleva mollare una busta di plastica che stringeva forte a sé, tanto che i sanitari, per potergli prestare il primo soccorso, sono stati costretti a tagliarla con delle forbici e consegnare questo strano plico alle forze dell’ordine.

La sorpresa nella sacca

Aperta la sacca i Carabinieri constatavano che la stessa conteneva oltre 1 kg di cocaina purissima, in un unico blocco, presumibilmente acquistata nella città metropolitana per essere trasportata in quella di Taranto.

Il tarantino è stato arrestato e trasportato presso il Policlinico dove si trova ricoverato e piantonato presso il reparto di terapia intensiva.

Sono in corso accertamenti per delineare il quadro complessivo nel quale si è concretizzato il possesso di questo ingente quantitativo di cocaina.