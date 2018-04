Arrestato con 16 chili di eroina La droga avrebbe fruttato un milione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato dalla polizia con 16 chili di eroina nell'auto sulla tangenziale di Bari. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Giuseppe La Regina, 34enne con precedenti, è stato intercettato dalla Squadra mobile mentre percorreva, a bordo della propria vettura la tangenziale di Bari in direzione sud, all'altezza dello svincolo per Taranto. L'attenzione degli agenti è stata attirata da un forte odore di cherosene, proveniente dalla parte posteriore del mezzo; a seguito di perquisizione, occultati all'interno di un borsone custodito nel bagagliaio dell'auto, sono stati rinvenuti e sequestrati 29 panetti di varie dimensioni, contenenti eroina, per un peso complessivo di 16 Kg. Gli involucri erano imbevuti di cherosene, stratagemma solitamente utilizzato per eludere eventuali controlli effettuati con l'utilizzo di cani antidroga. L'uomo è stato portato alla carcere di Bari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.